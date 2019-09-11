Тегеран, , 12:09 — REGNUM Посол Ирана в ООН Маджид Тахтераванчи заявил, что отставка советника по национальной безопасности США Джона Болтона не повлияет на позицию Тегерана в переговорном процессе с Вашингтоном, об этом 11 сентября сообщает IRNA.

«Отставка советника по национальной безопасности США Джона Болтона из администрации президента Дональда Трампа не заставит Иран пересмотреть вопрос о переговорах», — подчеркнул дипломат в комментарии агентству.

Тахтераванчи также добавил, что о переговорах не может быть и речи до тех пор, пока Соединенные Штаты не снимут санкции, наложенные на Иран.

Как передавало ИА REGNUM, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый глава Белого дома в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Рухани: Иран готов и далее сокращать обязательства по ядерной сделке