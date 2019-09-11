Лондон, , 12:03 — REGNUM Глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании не сказал ничего принципиально нового, а от России требуется хорошо помнить те ошибки, что были совершены Российской Империей и СССР, и не повторять их, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 11 сентября, комментируя высказывания Патрика Сандерса.

Как сообщалось ранее, глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании заявил, что стране нужен особый орган при правительстве страны с непрерывным режимом работы, поскольку Россия и Китай могут возобновить так называемую «Большую игру».

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«Большую игру» XIX — начала XX веков Российская Империя, напомню, проиграла. В 1907 году ради формирования военно-политического союза с Великобританией и Францией («Антанты») царское правительство согласилось подписать с Лондоном соглашение о разграничении сфер влияния в Иране, Афганистане и Тибете, осуществление которого привело к потере нашей страной своих прежних позиций в этом регионе.

Это был характерный для политики нашей страны и в предреволюционное время, и после 1991 года эпизод: правительство шло на уступки во второстепенных, как оно считало, делах ради некоего «согласия» с Западом в мировой политике — согласия, надо подчеркнуть, мнимого.

Ситуацию исправило только советское правительство, которое уже в первые годы своего существования, в 1918 — 1921 годах, смогло восстановить позиции нашей страны и в Афганистане, и в Иране.

Эти позиции пошатнулись только в 1980-е годы. В 1990-е англосаксы предприняли массированные усилия с тем, чтобы надолго помешать их восстановлению, но сделать это им не удалось. Сегодня, как известно, использовать наше южное «подбрюшье» так, как им хотелось бы, британцы и американцы не могут.

Прибегая сегодня к термину «Большая игра», глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании использует его для обозначения российско-британского противостояния широкого плана; он говорит о противостоянии России и Запада. Более того, он подтягивает к этому противостоянию Китай. Это, действительно, острое противостояние, и оно осуществляется с привлечением более широкого набора средств, чем раньше.

Одним словом, британец не сказал ничего принципиально нового: и об опасениях британской и американской элит касательно России, и о желании наращивать истерию вокруг этих опасений, и о линии на подтягивание в свой строй максимального числа европейских и других государств нам прекрасно известно.

Что требуется от нас, так это хорошо помнить ошибки, совершенные в этом противостоянии и Российской Империей, и СССР, и не повторять их. Главная из этих ошибок — стремление «договориться» с Западом о признании интересов России, а не принудить своей мощью уважать эти интересы», — отметил Михаил Демурин.