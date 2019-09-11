Джокьякарта, Индонезия, , 11:57 — REGNUM Делегация Малайзии, присутствовавшая на 15-м совещании высокопоставленных официальных лиц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам культуры и искусства, поддержала проект идентичности АСЕАН, предложенный Индонезией на форуме в Джокьякарте, сообщает информационное агентство Antara.

Проект идентичности АСЕАН был предложен Индонезией в целях поощрения чувства единства и повышения осведомленности общественности в регионе об Ассоциации.

«То, что Индонезия провозгласила об АСЕАН как об идентичности хорошо, мы поддерживаем это», — заявила заместитель генерального секретаря по культуре министерства туризма, искусств и культуры Малайзии Сарая бинти Арби.

Издание отмечает, что Индонезия призывает страны АСЕАН продвигать общие ценности. Проект идентичности АСЕАН, предложенный Индонезией, является результатом консультаций с рядом организаций, которые проводились с 10 странами-членами Ассоциации в течение двух месяцев.

Известно, что в совещании АСЕАН по вопросам культуры и искусства приняли участие делегации из стран Юго-Восточной Азии (Бруней, Филиппины, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Вьетнам) и трёх стран-партнеров АСЕАН, а именно Японии, Южной Кореи и Китая. Совещание завершится 12 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Китая при АСЕАН выразил намерение страны развивать сотрудничество со странами-членами Ассоциации и исследовать нетрадиционные сектора, такие как цифровая экономика и электронная коммерция.

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