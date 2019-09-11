Киев, , 11:31 — REGNUM На Украине обсуждают заявление партии «Слуга народа» о готовности для урегулирования ситуации в Донбассе обсуждать вывод американских военных инструкторов с территории страны.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 10 сентября, об этом заявил представитель политической силы Зеленского, глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН. Политик подчеркнул, что важно восстанавливать доверие «путем переговоров, реализации каких-то конкретных маленьких действий». По его мнению, такой шаг улучшит атмосферу за столом переговоров при обсуждении проблематики Донбасса.

Политолог Олеся Яхно считает заявление Яременко, «мягко говоря, несколько странным».

«Во-первых, как это заявление соотносится с закреплённым в Конституции курсом Украины на ЕС и НАТО? В том смысле, что почему мы должны выводить инструкторов НАТО, если мы задекларировали как цель вступление Украины в НАТО?» — задается вопросом эксперт.

Во-вторых, отмечает политолог, это заявление, по сути, приравнивает роль российских войск и инструкторов НАТО, «которых мы сами позвали в рамках усиления нашей обороноспособности и движения в НАТО».

Отметим, что в альянсе заявление украинского депутата о возможном выводе инструкторов НАТО с Украины пока что не комментировали.