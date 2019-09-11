Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео поздравил всех корейцев с наступающим национальным праздником Чхусок, сообщает Yonhap News.

«От имени правительства и народа США я хотел бы пожелать правительству и жителям Южной и Северной Кореи, а также корейцев во всем мире счастливого праздника Чхусок», — говорится в послании главы внешнеполитического ведомства США.

Известно, что в своем послании Майк Помпео обратил особое внимание на отношения Южной Кореи и США. Он отметил, что США признает силу союза с Южной Кореей, основанного на общих ценностях демократии, свободы, прав человека, общих интересах и процветании.

Стоит отметить, что это первое упоминание КНДР в послании в преддверии Чхусока. Ранее, в посланиях упоминались только представители Южной Кореи.

Чхусок — праздник урожая и поминовения предков. Считается один из самых важных праздников в году.