Канберра, , 11:28 — REGNUM Австралийская компания Saber Astronautics принимает участие в военных космических учениях США. Об этом сообщает австралийское новостное издание The Age.

Помимо Saber Astronautics в манёврах под названием Sprint Advanced Concept Training принимают участие военно-воздушные силы США и компании из 18 стран мира — союзников США. Главным образом, Saber Astronautics занимается отслеживанием космических объектов противника в режиме реального времени и передаёт данные американским военным. На данный момент на низкой околоземной орбите — до 2000 километров — находятся десятки тысяч объектов, большая часть из которых относится к космическому мусору. Их оперативное отслеживание необходимо для запуска космических аппаратов и проведения военных операций.

Отмечается, что в случае военного конфликта в космосе, США задействуют ресурсы своих союзников — в том числе и Saber Astronautics.