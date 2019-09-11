Сакраменто, США, , 11:28 — REGNUM Известный американский актер, экс-культурист и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер считает, что президент США Дональд Трамп втайне хочет быть похожим на него. Своим мнением 72-летний актер поделился в интервью журналу Men's Health, опубликованном 10 сентября.

«Такова действительность. Трамп хочет быть мной», — заявил Шварценеггер, отвечая на вопрос, почему президент Трамп продолжает пикироваться с ним в социальных сетях.

Также бывший культурист иронически добавил, что президент США любит его.

Кроме этого, Шварценеггер отметил, что Трамп его не боится и заявил, что он помнит «как в старые добрые времена на матчах по рестлингу он (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM) восхищался людьми с накачанными торсами и тем, как они прыгали на ринге и выполняли упражнения, требующие координации», и что тогда Трамп испытывал «огромное восхищение от искусства показывать товар лицом».

И ещё бывший губернатор Калифорнии рассказал, как будущий американский президент в свою бытность предпринимателем любил задавать вопросы на волнующие его темы, такие как — как играть в кино так, чтобы зрители верили, а фильм получался кассовым? Или — как снять эпизод ленты так, чтобы задеть аудиторию за живое?

Отметим, Арнольд Шварценеггер, несмотря на свою принадлежность к партии республиканцев, от которой он дважды был избран губернатором штата Калифорния, во время прошлой президентской кампании в США отказался поддержать Трампа и открыто симпатизировал кандидату от демократов — Хиллари Клинтон.