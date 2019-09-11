Анкара, , 11:20 — REGNUM Турецкий суд неожиданно оправдал австрийского активиста Макса Цирнгаста, которого Вена называла «политическим заложником», пишет газета Die Presse.

Студент политологии и журналист Цирнгаст был арестован турецкими властями ровно год назад, когда Австрия являлась председателем Совета Европейского союза. Ему предъявили обвинение в пропаганде терроризма. Цирнгаст критиковал политику действующего правительства Турции в публикациях в левых изданиях. К Рождеству он был отпущен на свободу, но ему было запрещено покидать Турцию. Решение суда в Австрии назвали неожиданным.

Отношения между Веной и Анкарой являются достаточно напряженными. Австрия выступает категорически против продолжения переговоров о вступлении Турции в Европейский союз, а в 2018 году австрийские власти активно боролись с финансированием Турцией мусульманских общин в Вене.