Пхеньян, , 11:23 — REGNUM Северная Корея продолжает осуществлять нападения в киберпространстве. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо со ссылкой на доклад ООН.

Главной целью кибератак КНДР становятся биржи криптовалют. Таким образом, Пхеньян получает возможности для обхода санкций ООН, продавая криптовалюту и получая доллары, которые находясь в дефиците. Кроме того, северокорейские хакеры заражают компьютеры жертв вредоносным ПО для добычи криптовалют. В докладе отмечается, что все данные цифровые активы хранятся на серверах в университете им. Ким Ир Сена.

В ООН серьезно озабочены активностью КНДР в киберпространстве. Это подрывает эффективность санкционного режима и наносит ущерб десяткам тысяч людей. Для борьбы с новым типом угроз в составе ООН планируется уже в октябре создать специальное управление по борьбе с кибератаками.