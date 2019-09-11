Киев, , 11:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отменил приказ своего предшественника Петра Порошенко о присвоении дипломатических рангов депутатам Верховной рады Владимиру Арьеву и Артуру Герасимову. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

Оба депутата являются членами партии Порошенко «Европейская солидарность». Дипломатический ранг был присвоен им в мае 2019 года.

В указе Зеленского сказано, что распоряжение Порошенко отменено как такое, что было издано безосновательно.

Напомним, Арьев и Герасимов представляли Украину в ПАСЕ. Порошенко присвоил им дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного посла соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назначил заместителями руководителя офиса президента Андрея Смирнова и Игоря Жовкву. Ранее эту должность занимал Алексей Гончарук, который впоследствии был назначен премьер-министром Украины.

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