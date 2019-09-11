Пхеньян, , 11:46 — REGNUM Вашингтон обеспокоен возможным провалом переговоров с КНДР и вероятным началом ядерной гонки вооружений в Северо-Восточной Азии. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США по КНДР Стивена Бигэна.

Стивен Бигэн опасается, что вслед за КНДР создание и наращивание своего ракетно-ядерного потенциала могут начать Южная Корея и Япония для обеспечения собственной безопасности. Своими мыслями спецпредставитель поделился, выступая с лекцией в университете Мичигана. Стивен Бигэн подчеркнул, что Южная Корея и Япония отказались от разработки ядерной программы благодаря защите США, однако в последнее время идеи об обладании собственным ядерным оружием становятся все популярнее в политических кругах двух стран региона.

Впрочем, США намерены добиться от КНДР уступок в ходе переговоров и не допустить эскалации конфликта, подчеркнул дипломат.