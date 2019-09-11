Киев, , 11:18 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины, член фракции «Европейская солидарность» (бывшая фракция Блок Петра Порошенко) Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что скоро в их фракцию перейдет несколько депутатов от президентской фракции «Слуга народа». Соответствующее заявление Климпуш-Цинцадзе сделала 11 сентября в кулуарах парламента.

«Нас специально так разделили, чтобы мы, не дай бог, ни о чем не договаривались и не координировали. Нам посадили несколько представителей партии «Слуга народа». Ничего, мы с ними работаем. Думаю, скоро они зайдут в нашу фракцию», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Желание развалить и внести раскол во фракцию «Слуга народа» депутат объяснила необходимостью сохранения «парламентаризма». При этом Климпуш-Цинцадзе не объяснила суть украинского парламентаризма.

«Главное, чтобы мы смогли убедить наших коллег в том, что в Украине нужно сохранить парламентаризм. Концентрация и узурпация власти, авторитаризм и тоталитаризм не пройдут. Если наши коллеги пока не готовы это осознать, то будем работать с ними, чтобы они глубже разбирались в том, за что они нажимают зленые кнопки. Я все время веду просветительскую работу. Я работаю с ними в комитете и других площадках», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 11снтября депутат от ЕС Ирина Гращенко назвала депутатов от «Слуги народа» «зелеными человечками» и «югендом». По её словам, сейчас «зеленые человечки» якобы «пытаются забрать парламент». Она обвинили «Слугу народа» в уничтожении оппозиции и парламентаризма в целом.