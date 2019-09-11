Ереван, , 11:17 — REGNUM В Армении российское государственное агентство ТАСС заподозрили в развязывании информационной войны. Всё началось с того, что «корреспондент ТАСС с места событий» сообщил, что около ста представителей общественно-политического движения «Вето» в понедельник утром устроили бессрочный пикет у здания фонда «Открытое общество», финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом, с требованием запретить в стране деятельность этой организации.

Как обратили внимание местные журналисты и пользователи социальных сетей, в акции принимало участие от силы десять человек, и присутствие на месте событий корреспондента ТАСС им показалось странным.

Как пишет журналист Эмиль Бабаян, если одна страна хочет запустить информационную войну против другой, она начинает пугать, создать образ внешнего врага, против которого в будущем «придется» принять реальные меры.

«ТАСС — это государственное информационное агентство… Сообщения ТАСС — это позиция, политика, заявление. И ТАСС подсылает своего корреспондента в Армении на какую-то маргинальную тусовку и пишет, что «соросята» захватили власть стране, но с ними борется целая сотня армянских патриотов. Хотя в реальности там их по пальцам ног посчитать можно. Именно так все начинается. То, что делает ТАСС, — это начало информационной войны», — пишет Бабаян.

Вместе с тем он отмечает, что государственное агентство «Арменпресс» вообще не освещало акции протесты российской оппозиции в России.