Ереван, 11 сентября 2019, 11:17 — REGNUM В Армении российское государственное агентство ТАСС заподозрили в развязывании информационной войны. Всё началось с того, что «корреспондент ТАСС с места событий» сообщил, что около ста представителей общественно-политического движения «Вето» в понедельник утром устроили бессрочный пикет у здания фонда «Открытое общество», финансируемого американским бизнесменом Джорджем Соросом, с требованием запретить в стране деятельность этой организации.
Как обратили внимание местные журналисты и пользователи социальных сетей, в акции принимало участие от силы десять человек, и присутствие на месте событий корреспондента ТАСС им показалось странным.
Как пишет журналист Эмиль Бабаян, если одна страна хочет запустить информационную войну против другой, она начинает пугать, создать образ внешнего врага, против которого в будущем «придется» принять реальные меры.
Вместе с тем он отмечает, что государственное агентство «Арменпресс» вообще не освещало акции протесты российской оппозиции в России.