Джакарта, , 11:13 — REGNUM Флот ВМС Индонезии, базирующийся в Соронге, провинции Западная Папуа, проводит совместные учения с королевским флотом Австралии, сообщает информационное агентство Antara.

Главнокомандующий индонезийским флотом заявил, что совместные учения, которые начались 10 сентября, продолжатся в течение недели.

Издание отмечает, что сотрудничество ВМС Индонезии и Австралии заключается в создании контролируемой акватории. Известно, что совместные учения будут состоять из тактических и силовых задач, тренировок и полевых репетиций.

Кроме того, совместные военные учения будут способствовать поддержанию и укреплению дружественных отношений между Индонезией и Австралией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военно-морские учения десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США состоялись в международных водах Юго-Восточной Азии, включая Сиамский залив и Южно-Китайское море.

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