Ташкент, , 11:13 — REGNUM Товарооборот между Узбекистаном и Грузией по итогам первых семи месяцев 2019 года вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили 11 сентября в пресс-службе узбекистанского внешнеполитического ведомства.

11 сентября в Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел Узбекистана и Грузии Абдулазиза Камилова и Давида Залкалиани. Во время переговоров стороны подтвердили заинтересованность в развитии долгосрочных отношений в различных сферах.

Собеседники отметили, что запущенное 16 июля регулярное авиасообщение между Ташкентом и Тбилиси способствует открытию новых возможностей для установления прямых связей между предпринимателями.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Ташкенте состоялись мероприятия по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Узбекистаном. В мероприятиях приняла участие грузинская делегация во главе с министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

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