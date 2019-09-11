Кейптаун, , 11:24 — REGNUM По мнению представителя Коммунистической партии ЮАР Блейда Нзиманде, всплеск насилия в Южной Африке является отражением более глубоких проблем во всем Сообществе развития Юга Африки (САДК), которые во многом порождены условиями капиталистической системы, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

«САДК находится в крайне негативном экономическом и социальном положении, — заявил генеральный секретарь партии Блейд Нзиманде на брифинге для СМИ.

«Насилие и ксенофобия часто тесно связаны с условиями неравенства и угнетения, которые являются следствием капиталистического уклада», — добавил Нзиманде.

Незадолго до этого компартия провела расширенное заседание центрального комитета, на котором обсуждалось продолжающееся насилие в отношении женщин и детей, а также нападения на иностранцев в некоторых частях Южной Африки.

За последнее время число насильственных нападений на иностранцев резко возросло, особенно в провинции Гаутенг. Насилие в отношении женщин и детей также часто попадало в заголовки газет. Среди самых громких из них: изнасилование и убийство студентки Кейптаунского университета Уйинене Мрветяне и убийство братьев и сестер Джияне в Квазулу-Натале.