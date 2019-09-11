Брюссель, , 11:06 — REGNUM Представитель Латвии Валдис Домбровскис будет курировать в Еврокомиссии введение и отмену санкций. Об этом говорится в документах, опубликованных 11 сентября в связи с представлением нового состава главного органа исполнительной власти ЕС.

Вице-президенту ЕК Домбровскису доверены вопросы экономики, финансовых услуг и социального диалога, в его полномочия также войдет борьба с отмыванием денег в Евросоюзе.

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В подчинение Домбровскису поставят Генеральный директорат Еврокомиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капиталов (DG FISMA), в состав которого перейдут отдел Финансовых преступлений и Пятый отдел Службы инструментов внешней политики (FPI), который занимается вопросами санкций. В текущем составе ЕК санкциями занималась внешнеполитическая служба ЕС.

На сегодняшний день санкции Евросоюза действуют в отношении 32 стран, включая Россию, Китай, США, Сирию, Ливию, КНДР и Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила состав исполнительного органа, который должен приступить к работе с 1 ноября. Новому составу ЕК предстоит еще утверждение в Европарламенте.

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