Нью-Дели, , 11:06 — REGNUM Правительство Индии утвердило план, согласно которому на военную модернизацию и укрепление боеспособности вооруженных сил в ближайшие 5−7 лет будет потрачено 130 миллиардов долларов.

В соответствии с этим проектом ускоренная модернизации сухопутной армии, флота и военно-воздушных сил будет предполагать закупку целого ряда вооружений, среди которого ракеты, истребители, подводные лодки и военные корабли.

По информации индийского новостного агентства Джагран, руководство страны также заявляет, что ключевой акцент будет сделан на модернизации пехотных войск. Помимо этого, ВМФ Индии уже разработал запрос на 200 кораблей, 500 самолетов и 24 подводные лодки, которые должны поступить на вооружение уже через 3−4 года.

Кроме того, упор будет сделан на развитие системы межконтинентальных баллистических ракет «Агни-5», которые укрепят систему ПВО страны. Данная ракета способна нести ядерную боеголовку, при этом ее дальность составляет 5000 км.