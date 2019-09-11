Катманду, , 17:00 — REGNUM Один из лидеров партии Непальский конгресс Прасад Ситаула заявил общественности, что правительство страны не обеспечивает основные права граждан, прописанные в конституции. По мнению политика, руководство, при поддержке большинства, проводит недемократическую политику, которая проявляется в притеснении конституционных прав.

Флаг Непала Pawan Kawan

«Правительство, ослепленное поддержкой большинства, кажется, делает все, что нравится. Оно постоянно нарушает процедуру принятия законов и попирает основные права граждан», — заявил он.

По информации непальского новостного агентства The Himalayan Times, лидер оппозиционной партии отметил, что в основном от данной политики страдают рабочие и трудящиеся. В этой связи, он выразил необходимость объединения всех рабочих для того, чтобы оказать давление на руководство страны.

«Рабочие должны действовать, чтобы отстаивать свои права. Что сделали министры и премьер-министр, чтобы улучшить их положение?», — спросил Прасад Ситаула, призывая создавать местные организации трудящихся.