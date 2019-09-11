Берлин, , 11:00 — REGNUM Работа над проведением саммита в нормандском формате ведётся, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы работаем над проведением саммита в формате нормандской четверки через несколько недель», — заявила Меркель в ходе дебатов в Бундестаге.

По ее словам, в последние недели по данному вопросу был достигнут первый небольшой прогресс.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Берлине прошла встреча внешнеполитических советников лидеров «нормандской четверки» в рамках подготовки к предстоящему саммиту. Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков. Также участие в переговорах принял новый глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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