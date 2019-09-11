Хараре, , 11:49 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео резко раскритиковал покойного бывшего Президента Зимбабве Роберта Мугабе в Твиттере в период подготовки похорон бывшего африканского лидера.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, Мугабе скончался на прошлой неделе в Сингапуре через два года после вынужденного ухода в отставку. Африканский лидер удерживал бразды правления страной на протяжении 37 лет.

В твиттере Помпео заявил, что Мугабе «опустошил страну с огромным потенциалом». По его словам, Мугабе «убивал политических оппонентов в 1980-х годах, использовал силы безопасности для борьбы с оппозицией, а гражданское общество обогатило его семью и его ближайшее окружение за счет массовой коррупции».

Нынешний Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, в свою очередь, назвал Мугабе «великим учителем и наставником», а также объявил его национальным героем.

Его тело прибудет в Зимбабве 11 сентября, об этом заявил пресс-секретарь Президента Джордж Чарамба. Между тем в столице страны городе Хараре флаги по-прежнему приспущены в знак траура по покойному лидеру.