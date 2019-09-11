Москва, , 10:53 — REGNUM Сегодня, 11 сентября, в заседании Совета Думы примет участие глава Росстата Павел Малков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам важно в начале осенней сессии, прежде чем мы начнем работу над законопроектами, касающимися социального благополучия людей, экономического развития страны, получить объективную информацию о состоянии дел в этих сферах», — сказал Володин.

Парламентарии намерены обсудить ряд вопросов, в частности, влияние учета зарплаты управленческого персонала на расчёт средней заработной платы по региону.

«За цифрами важно видеть людей. Вчера на открытии седьмой сессии мы обсуждали вопрос доходов работников бюджетной сферы — врачей и учителей. По мнению депутатов, необходимо проверить, как влияет учет зарплаты управленческого персонала на расчёт средней заработной платы по региону. Справедливо, чтобы этот показатель рассчитывался без учета зарплаты главврача, директора и их заместителей. Это один из вопросов, которые мы планируем сегодня обсудить с главой Росстата», — указал спикер Госдумы.

Также депутаты намерены обсудить получение объективных данных о ситуации в сельской местности — без них нельзя решить вопросы социального обеспечения сельских жителей, рассчитать достаточные объемы господдержки, которые необходимы селу.

Практика приглашения руководителей различных служб, министерств и ведомств на Совет Думы станет регулярной, подчеркнул Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Малков 11 сентября представит Совету Думы актуальные данные об экономике