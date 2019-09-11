Элиста, , 10:51 — REGNUM Две партии — «Справедливая Россия» и КПРФ — не согласились с итогами выборов в городское собрание Элисты, состоявшихся 8 сентября, и намерены их оспорить.

По итогам выборов 17 из 25 мандатов в горсобрании получила «Единая Россия», сообщил «Кавказский узел». Лидеры региональных отделений «Справедливой России» и КПРФ заявили о намерении добиваться в судебном порядке отмены голосования на ряде участков. «СР», в частности, заявляет о завышении явки на двух участках, заявления были направлены в избирком и правоохранительные органы.

«Мы не можем пока оценить результаты выборов, потому что занимаемся систематизацией всех нарушений, о которых нам известно. Ясно, что у нас должно быть больше мандатов. Результаты на некоторых участках будем отсуживать. Если отменить итоги, там, где голоса были подсчитаны с нарушениями, «Справедливая Россия» должна быть на первом месте, КПРФ — на втором», — цитирует издание руководителя реготделения «Справедливой России» Наталью Манжикову.

Пересчета голосов или отмены результатов выборов на ряде участков требует и реготделение КПРФ, правда, его руководитель Николай Нуров признает, что «вопиющих фактов подтасовок» на выборах не было.

На этом фоне 11 сентября стало известно об отмене запланированного брифинга председателя республиканской избирательной комиссии, сообщил телеграм-канал «Бумба».

Отметим, что, согласно итоговому протоколу голосования, пятипроцентный барьер преодолели все пять партий: «Единая Россия» набрала 47,24%, «Справедливая Россия» — 17,17%, КПРФ — 16,57%, ЛДПР — 6,83%, «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 5,57%. Мандаты, в соответствии с итогами голосования, распределятся следующим образом: «Единая Россия» — 17 (десять по списку и семь по одномандатным округам), «Справедливая Россия» и КПРФ — по три, ЛДПР и «Коммунистическая партия социальной справедливости» — по одному.