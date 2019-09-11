Москва, , 10:47 — REGNUM Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки, предполагающие уголовную ответственность за заведомо ложные заключения или показания эксперта, специалиста или неправильный перевод, которые даны правоохранительным органам в ходе рассмотрения ими сообщения о преступлении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

«Предполагается уголовная ответственность за заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод предусматривается на всех стадиях судебного и досудебного производства», — сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В настоящее время уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена статьей 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Положения этой статьи распространяются на стадию предварительного расследования по уголовному делу, а также на стадию рассмотрения дела в суде — то есть на период, когда уголовное дело уже возбуждено.

Вместе с тем заключения, показания эксперта или специалиста зачастую необходимы не только после возбуждения уголовного дела, но и на стадии проверки сообщения о преступлении, чтобы определить наличие или отсутствие признаков преступления.