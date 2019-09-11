Мадрид, , 10:49 — REGNUM Президент Мадридского автономного сообщества Изабель Диас Аюсо предложила Каталонии сотрудничать с Мадридом в случае «тяжелого» Brexit, сообщает испанское новостное издание El País.

В своем заявлении Диас Аюсо раскритиковала Каталонию за борьбу за независимость и призвала Женералитет, высший орган Каталонии, к сотрудничеству и единству с Мадридом. Диас Аюсо считает, что компании и инвесторов, которые вынуждены покидать Великобританию из-за Brexit, стоит поддержать, создав совместную платформу Мадридских и Каталонских компаний для сотрудничества.

Изабель Диас Аюсо занимает должность Президента Мадриского автономного сообщества с августа 2019 года. Приоритетными целями ее программы являются снижение налогов, поддержка либеральной политики, а также улучшение условий для предпринимательства.