Мадрид, , 11:02 — REGNUM Некоторые представители Испанской Социалистической Рабочей Партии (ИСРП) в регионах обеспокоены возможным повторением выборов и предлагают альтернативы. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

Лидер ИСРП, Педро Санчес, являющийся в настоящее время главой правительства, все еще не решил проблему политической нестабильности в стране. Это означает, что Испания все ближе и ближе к очередным парламентским выборам, исход которых, как утверждают эксперты, непредсказуем. Некоторые лидеры ИСРП в автономиях считают, что коалиция с партией «Подемос», предлагаемая Санчесу Пабло Иглесиасом, лидером «Подемос», стала бы лучшим выходом, чем повторение выборов.

Социалисты предлагают программы коалиционного правительства ИСРП и «Подемос», однако ни Иглесиас, ни Санчес не согласны с предлагаемыми условиями: лидеры ИСРП представляют план коалиции, в которой члены «Подемос» не войдут в Кабинет Министров, а Иглесиас надеется, что его партия будет играть более важную роль в парламенте. Санчес, в свою очередь, наотрез отказывается формировать коалицию с «Подемос», так как считает, что взгляды его партии кардинально расходятся со взглядами партии Иглесиаса.