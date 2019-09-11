Мадрид, , 11:50 — REGNUM Банк Испании впервые вмешивается в публичные дебаты Европейского Центрального Банка, чтобы поддержать меры стимулирования. Об этом сообщает испанское новостное издание El País.

В своем июльском выступлении директор ЕЦБ, Марио Драги, заявил, что сделает все возможное, чтобы «оживить» европейскую экономику. Однако вскоре после этого Центральные Банки Германии и Нидерландов отказались от поддержки ЕЦБ. Банк Испании, напротив, призывает страны Европы относиться к вопросу более ответственно и поддерживает стимулирование европейской экономики.

Brexit, торговая война между Китаем и США, а также упадок промышленности негативно сказываются на экономической ситуации в Испании. Эксперты полагают, что в скором времени ВВП Испании начнет сокращаться.