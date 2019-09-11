Мадрид, , 10:43 — REGNUM В Испании состоялась встреча представителей социалистической Рабочей Партии («ИСРП») и партией «Подемос» («Unidas Podemos»). После переговоров, длившихся более пяти часов, партии не пришли к договоренности, сообщает испанское новостное издание El País.

Встреча сторон стала первой за шесть недель. Некоторые представители партий считают, что различия во взглядах существенны, и прийти к консенсусу по поводу формирования правительства практически невозможно. Другие, более оптимистичные, напротив, полагают, что главное, что «стороны сели и обсудили важные вопросы».

Несмотря на разногласия и взаимное недоверие, обе партии готовы к дальнейшим переговорам и надеются, что в конечном итоге договоренность будет достигнута.