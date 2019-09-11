Нью-Дели, , 10:47 — REGNUM В ходе 42-й сессии Совета ООН по правам человека глава делегации Индии Виджай Тхакур Сингх обвинил Пакистан в попытках использовать всемирные организации для достижения собственных корыстных целей под предлогом защиты прав и свобод человека. Об этом 10 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе заседания Виджай Тхакур Сингх подчеркнул, что Пакистан пытается настроить мировое сообщество против Индии, «безосновательно обвинив Нью-Дели в массовом нарушении прав и свобод человека в Джамму и Кашмире. Индийский дипломат отметил, что мир не поверит Исламабаду, который поддерживает трансграничный терроризм и не пользуется безупречной репутацией в сфере уважения прав человека. Виджай Тхакур Сингх также призвал мировое сообщество блокировать подобные провокационные попытки стран добиваться своих внешнеполитических целей, злоупотребляя учреждениями ООН.

Напомним, что на 42-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил о необходимости независимого международного расследования фактов нарушения прав и свобод человека в Кашмире. Глава МИД Пакистана призвал мировое сообщество «не оставаться равнодушным к односторонним действиям Индии по отношению к данному региону».

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило о ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему страны. Пакистан выступил против указанного шага, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и в попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.