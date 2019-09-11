Киев, , 10:39 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором и своим заместителем, сообщили 11 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры Украины.

Чумак имеет юридическое образование, работал в Госпогранслужбе Украины, был депутатом Верховной рады VII и VIII созывов. Ранее он поддерживал акции экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, направленные против Петра Порошенко.

Как сообщало информационное агентство «УНН», ранее Рябошапка заявил, что на Украине могут ликвидировать военную прокуратуру, поскольку она не соответствует международным стандартам, и в ней нет необходимости.

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