Нью-Дели, , 11:42 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что всего за две недели «градус противоречий в отношениях между Индией и Пакистаном несколько снизился». Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Дональд Трамп

Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Мы с лидерами Индии и Пакистана хорошо ладим. Я готов помочь им уладить все противоречия». Президент США также добавил, что его предложение о содействии в урегулировании индо-пакистанского конфликта «все еще актуально». Ранее Дональд Трамп предложил выступить посредником на переговорах Нью-Дели и Пакистана по вопросу Кашмира. Индийская сторона выступила против инициативы американского лидера.

Напомним, что 5 августа правительство Индии ликвидировало особый статус Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытке урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.