Москва, , 10:34 — REGNUM Россия расширит ограничительные списки на въезд граждан Соединенных Штатов после того, как Вашингтон ввёл санкции против двух сотрудников Следственного комитета России, заявил 11 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам», — сказал Рябков.

По его словам, как только США откажутся от «порочной практики расширения подобных списков», Россия поступит аналогичным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября власти Соединенных Штатов ввели ограничительные меры против двух сотрудников следственного комитета в Сургуте, обвинив их в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В чёрный список включены начальник следственного отдела по Сургуту подполковник юстиции Владимир Ермолаев и следователь по особо важным делам следственного отдела по Сургуту Степан Ткач.

Читайте также: США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России