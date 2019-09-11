Нью-Дели, , 10:35 — REGNUM Постоянный представитель Индии при ООН Суед Акбаруддин в ходе заседания Совета безопасности ООН по вопросам миротворчества заявил, что несмотря на то, что операции ООН по поддержанию мира являются уникальным механизмом реагирования на возникающие вызовы и угрозы мировому сообществу, на сегодняшний день данный институт находится в кризисе. Он указал, что миротворчество разрывается между двумя задачами — восстановление мира в нестабильных регионах и поддержание мирной обстановки там, где она была достигнута.

По сообщению индийского новостного агентства Хинду, Суед Акбаруддин отметил, что для преодоления кризиса института миротворчества необходимо провести его качественное реформирование. В частности, он предложил укрепить институционализацию взаимодействия Совета безопасности, Генерального секретаря и стран, предоставляющих войска, при большем вовлечении последних.

Кроме того, постоянный представитель Индии при ООН призвал к большему привлечению женщин к организации и проведению операций по поддержанию мира.