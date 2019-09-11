Нью-Дели, , 10:32 — REGNUM Бывший пакистанский парламентарий от партии Техрик-е-инсаф Балдев Кумар 10 сентября подал прошение правительству Индии о предоставлении политического убежища. Запрос он обосновал тем, что опасается преследования по политическим мотивам со стороны пакистанского руководства.

По сообщению индийского новостного агентства Хинду, Балдев Кумар уже в течение месяца вместе со своей женой и двумя детьми скрывается в городе Кханна индийского штата Панджаб (Чандигарх). Кроме того, в своем обращении он подчеркнул, что его вероисповедание также ставит под угрозу жизнь и благополучие его семьи, так как они относятся к сикхской общине, права которой регулярно нарушаются в различных провинциях Пакистана.

В заключение бывший парламентарий отметил, что многие в Пакистане возлагали большие надежды на перемены после прихода к власти действующего премьер-министра Имран Хана. Тем не менее, он не оправдал надежды религиозных и этнических меньшинств, которым теперь остается надеяться только на премьер-министра Индии Нарендру Моди.