Нью-Дели, , 11:03 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе конференции ООН по деградации земель заявил, что его стране необходимо повысить ставки в отношении восстановления качества индийских земельных ресурсов. Он указал, что намерен расширить план по оживлению индийских почв к 2030 году на 10%, с 21 миллиона гектаров до 26 миллионов гектаров.

По сообщению индийского новостного агентства Хинду, Индия сегодня столкнулась с серьезной проблемой опустынивания почв. Около 29% от общей площади сельскохозяйственного фонда страны находится в состоянии, непригодном для культивирования важнейших для экономики страны культур.

Напомним, что в 2015 году Индия присоединилась к выполнению «Боннской задачи», которая представляет собой глобальную инициативу по восстановлению 150 миллионов гектаров почв к 2020 году и 350 миллионов к 2030 году. Изначально страна взяла на себя обязательство по восстановлению 13 миллионов гектаров к 2020 году и еще 8 миллионов к 2030 году.