Тбилиси, , 10:29 — REGNUM Нейтральную платформу для диалога между политическими партиями и организациями в Грузии предложила создать президент Саломе Зурабишвили, выступая на международной конференции института Маккейна в Тбилиси. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Как президент Грузии, с самого первого дня моей работы и в своей инаугурационной речи я призываю стороны к примирению», — заявила Зурабишвили.

Она добавила, что решила не отвечать на атаки со стороны участников политического процесса, поэтому может предложить нейтральную площадку. Зурабишвили планирует также привлекать к таким диалогам иностранных партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября организаторы международной конференции института Маккейна отказали депутату парламентской партии «Альянс патриотов» Ирме Инашвили в выступлении и попросили её покинуть зал.

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