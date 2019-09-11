Тегеран, , 10:38 — REGNUM Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи обвинил США в нарушении Договора о нераспространении ядерного орудия (ДНЯО) путем неоднократного развертывания гонки вооружений. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Иранский дипломат раскритиковал США за то, что они неоднократно пытались возобновить испытания ядерного оружия, в том числе под землей. Более того, США вышли из важнейших международных договоров, таких, как ДРСМД, что, мнению дипломата, способствует распространению оружия массового поражения.

Маджид Тахт — Раванчи подчеркнул, что государства, обладающие ядерным оружием, несут главную ответственность за недопущение любых ядерных испытаний, и США также к ним относятся.