Тегеран, , 10:29 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что политика «максимального давления» США на Иран является причиной сегодняшнего кризиса вокруг СВПД. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Осуждая политику Вашингтона, Хуа Чуньин отметила, что США должны отказаться от своего неправильного подхода к решению проблем с Ираном, то есть давления и санкций. По ее мнению, ужесточение антииранской политики со стороны Вашингтона ведет к еще большему росту напряженности на Ближнем Востоке и во всем мире.

Китайский дипломат подчеркнула, что все остальные стороны СВПД должны соблюдать «ядерную сделку» с должной эффективностью. Она призвала страны-члены СВПД встретиться и обсудить текущие перспективы выхода из кризиса вокруг СВПД.

Раннее стало известно о том, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. ИРИ проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход США из «ядерной сделки» и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.