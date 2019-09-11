Тегеран, , 10:52 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter обвинил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху во лжи касательно того, что Иран разрабатывает ядерное оружие на секретном объекте. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, премьер-министр страны, обладающей ядерным оружием, является «лживым пастухом», который кричит «волк» в адрес безъядерного государства. Мохаммад Джавад Зариф отметил, что «Команда Б» во главе с Джоном Болтоном и Беньямином Нетаньяху хочет войны против Ирана, при этом он напомнил о словах президента США о том, что Вашингтон потратил 7 трлн. долларов на войны на Ближнем Востоке, которые не принесли ощутимого результата.

Иранский министр также показал видео 2002 года, в котором Беньямин Нетаньяху заявляет в Конгрессе США о разработке ядерного оружия иракским диктатором Саддамом Хуссейном, что на поверхности оказалось «враньем».