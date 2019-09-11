Тегеран, , 16:15 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Афганистане и заявил о риске новых вооруженных столкновений на территории страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По мнению дипломата, существуют внешние силы, которые заинтересованы в получении прибыли от военных действий в Афганистане. Он призвал любые третьи страны как можно скорее покинуть Афганистан для того, чтобы на его территории восстановился мир и порядок. «Оккупанты должны наконец признать свое поражение», — отметил иранский министр.

Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул готовность Ирана принять участие в консультациях со всеми воюющими сторонами, чтобы прекратить кровопролитную войну и достичь прочного соглашения, способного урегулировать данный конфликт.