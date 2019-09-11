Тегеран, 11 сентября 2019, 11:08 — REGNUM Исполняющий обязанности директора МАГАТЭ Корнел Ферута подтвердил факт установки Ираном центрифуг нового поколения. Данная мера является следующим шагом на пути частичного сокращения обязательств Исламской республики по СВПД, сообщило иранское информационное агентство Mehr.
Выступая на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, чиновник отметил, что Иран либо установил, либо устанавливает 22 центрифуги IR-4, одну центрифугу IR-5 и 33 единицы IR-6. Корнел Ферута подтвердил, что Иран в действительности в третий раз отказался от своих обязательств по СВПД, выразив свои опасения на этот счет.
Корнел Ферута прибыл в Иран 8 сентября для встречи с руководителями государства. Раннее стало известно о том, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. ИРИ проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход США из «ядерной сделки» и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.