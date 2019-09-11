11 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Безусловно, вероятность ухода от налогов такими нехитрыми способами, к которым прибегает средний или даже крупный бизнес, мимикрируя под малый бизнес и таким образом минимизируя налоговую нагрузку, велика. Однако уход от ЕНВД правительство вводит как меру, которая теперь ставит в равные условия начинающий бизнес и уже работающий.

Галина Смирнова, , 10:27 — REGNUM Бизнес-омбудсмен Борис Титов не согласен с Минфином, поставившим жирную точку в обсуждении вопроса о необходимости продления Единого налога на вменённый доход (ЕНВД). Напомним, апеллируя цифрами, Антон Силуанов и подведомственная Минфину Федеральная налоговая служба заявили о конце жизнедеятельности ЕНВД, мол, данная система налогообложения способствуют уходу от налогов, и продлевать ее по завершении 2020 года не стоит.

Пудовая гиря. Несущественное налоговое бремя

Как сообщал в конце августа «Коммерсантъ» со ссылкой на официальный отзыв, который правительство сформулировало в ответ на инициативу уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, предложившего продлить действие отменяемого с 1 января 2021 года режима ЕНВД, который является вторым по популярности после упрощенной системы налогообложения (УСН) спецрежимом уплаты налогов, ФНС рассчитывает, что большая часть плательщиков ЕНВД перейдет на патентную систему, причем безболезненно. Сейчас ЕНВД используют 200 тысяч юридических лиц и до 1,8 млн ИП. То есть 36% от всей группы бизнеса, пользующейся спецрежимами.

По мнению главы ФНС Михаила Мишустина, для большинства малых предпринимателей переход на другой налоговый режим не повысит налоговую нагрузку, а в некоторых случаях может снизить ее. Естественно, также Мишустин ссылается на международную практику, мол, там у ведущих стран мира с развитой рыночной экономикой мы не найдем даже аналогов налога на вмененный доход. Ни в Китае, ни в США и Японии, ни в странах Европейского союза, ни в Новой Зеландии ничего подобного не существует. Существуют подобные налоги разве что Вьетнаме, Зимбабве, Кении, Колумбии, Коста-Рике, Сальвадоре и некоторых развивающихся странах, в том числе низконалоговых юрисдикциях, и то применяются в основном к компаниям с незначительной или нулевой прибылью. Безусловно, лестно слышать комплименты в адрес российской экономики, вот только, что дает основания главе ФНС сравнивать отечественную экономику России с первой и второй экономиками мира — Китая и США, или даже Японии и странами ЕС??? Может быть, мы что-то упустили и не заметили, что доля малого бизнеса России с 20% увеличилась вдвое и стала превышать 50%, как в США или Китае?

Мишустин также утверждает, что цифровизация и внедрение современных технологий позволяют сделать экономику более прозрачной, и благодаря онлайн-ККТ ФНС увидела реальные расчеты бизнеса. Однако, если цифровизация позволила увидеть расчеты бизнеса, тогда почему мы не видим расчетов и налогов от экосистемы Сбербанка?

Непреклонной оказалась и позиция гавы бюджетно-налогового комитета Госдумы Андрея Макарова, который заявил, что дискуссия по сохранению режима ЕНДВ и вовсе лишена всякого смыла, мол, создавался он временно, поскольку правительство не могло в свое время контролировать уплату налогов в малом бизнесе.

Возникает вопрос — предприятий малого и среднего бизнеса стало больше? Может, Росстат ошибается, приводя статистику, которая говорит, о том, что предприятий закрывается больше, чем открывается новых. Мы слышали, что китайские предприниматели наращивают свое присутствие в России. РБК сообщал со ссылкой на данные СПАРК, что к февралю 2018 года в стране было зарегистрировано 5867 компаний, среди владельцев которых значились физические и юридические лица из КНР. Сфера интересов китайского бизнеса — от пошива чемоданов и дамских сумок в Калининграде до техобслуживания и ремонта автомобилей в Якутии. Означают ли эти показатели, что российские предприниматели вышли из тени? Либо, что китайские предприниматели трудоустроили на своих небольших предприятиях россиян и тем самым способствовали снижению безработицы? Цель нацпроекта МСП достигнута, раз возникла необходимость изменения правил налогообложения?

Из поездки во Владивосток, где бизнес-омбусмен Борис Титов участвовал в Восточном экономическом форуме, он привез расчеты местной Фармацевтической ассоциации, посчитавшей, что после отмены ЕНВД лекарства, не входящие в перечень жизненно важных, могут подорожать на 20%. Как пишет на своей странице в фейсбуке Титов, чудес не бывает, и если с предпринимателя берут больше, он должен либо разориться, либо переложить это на потребителя. В случае с аптеками в маленьких городках и поселках, по словам Титова, и тот, и другой варианты одинаково плохи.

Правительство ожидает, что отмена ЕНВД прибавит местным бюджетам 51 млрд рублей.

«Тут примерно, как в анекдоте про сферического коня в вакууме, рассматриваются отвлеченные условия: если брать с бизнеса больше, бизнес будет давать больше. То, что бизнес может загнуться, в условия задачи не входит. Нельзя так игнорировать реальность», — отмечает бизнес-омбудсмен. По мнению Бориса Титова, ЕНВД нужно сохранить до 2024 года, потому как невозможно ставить в нацпроекте МСП цель по наращиванию численности МСП и в то же время разрушать ее фискальными мерами. Эти несколько до 2024 года лет нужно использовать как временной лаг для видоизменения налоговых режимов для тех предприятий, которые сегодня применяют ЕНВД.

«Во-первых, нужно навести ясность: одна форма собственности (с градацией по размеру оборота) — одна форма налога. Условно, если ты маленький ИП — тебе доступна одна форма налога, если ты более-менее серьезное ООО — другая. Без смешивания, как сейчас. Это тема для обсуждения, модифицировать можно и нынешнюю УСН, и патентную систему. А во-вторых, нужно сделать так, чтобы уровень налоговой нагрузки в результате модификации не возрастал. Есть и ещё вариант — быстро поменять УСН и ПСН, и тогда ЕНВД можно отменять прямо сейчас. Но быстро такие решения у нас не принимаются», — подчеркивает Борис Титов.

В октябре прошлого года Владимир Путин принял участие в организованном «Опорой России» форуме «Малый бизнес — национальный проект!», в ходе которого президент заявил, что в ближайшие шесть лет, будем считать уже пять лет, необходимо добиться того, чтобы вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны сперва превысил планку в 30%, а затем стремился бы и к 40%. Сейчас, напомнил Владимир Путин, это в районе 20%.

Подчеркнем, речь шла о вкладе малого бизнеса в ВВП! Если начинать развивать малый бизнес с повышения налогов или штормить этот сектор изменениями налоговых инструментов, то достичь цели вряд ли возможно.

Необходимо отдельным актом правительства, подчеркивал Владимир Путин, установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний, чтобы у некоторых чиновников не было соблазна тихой сапой нагружать бизнес, что, к сожалению, происходит ежедневно.

Безусловно, вероятность ухода от налогов такими нехитрыми способами, к которым прибегает средний или даже крупный бизнес, мимикрируя под малый бизнес и таким образом минимизируя налоговую нагрузку, велика. Однако уход от ЕНВД правительство вводит как меру, которая теперь ставит в равные условия начинающий бизнес и уже работающий.

Между тем данные опроса участников мелкой фармацевтической розницы Дальнего Востока, которыми апеллирует бизнес-омбудсмен, говорят о негативных последствиях отмены ЕНВД. В опросе приняли участие собственники и управляющие аптек и небольших аптечных сетей Приморского края (78%), Забайкальского края (15%) и Хабаровского края (7%). Из них 63% работают в статусе ООО, 22% — ИП, 11% — МУП, и лишь 4% имеют организационно-правовую форму акционерных обществ. 44% размещены в городе, а 41% — работают в сельской местности. Главным преимуществом ЕНВД большинство участников опроса считает фиксированную сумму налога. 41% опрошенных считает, что после отмены ЕНВД налоговая нагрузка на их бизнес возрастет вдвое, 11% склоняются к оценке роста налоговой нагрузки на 30%, 19% считают, что рост составит 50%, а 29% участников предполагают рост в 2,5 раза. Больше половины опрошенных (52%) заявили, что будут вынуждены закрыть аптеки. Закрытие одиночных и мелких сетевых аптек будет способствовать увеличению монополии крупных сетей. 33% участников опроса уверены, что цены на лекарства, не входящих в список жизненно важных, повысятся на 20%.