Тегеран, , 10:25 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предостерег страны-участницы СВПД от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности вокруг договора. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, в условиях, когда Иран в третий раз частично приостановил выполнение СВПД, страны — участницы договора должны действовать «ответственно, потому что в противном случае, шанс на мирное разрешение кризиса будет потерян. Хайко Маас выразил надежду на то, что Иран не предпримет полный отказ от всех своих обязательств по «ядерной сделке».

Раннее стало известно о том, что Иран в третий раз частично отказывается от обязательств по СВПД. ИРИ проводит подобную политику с июля 2019 года в ответ на выход США из «ядерной сделки» и возобновления односторонних санкций против Исламской республики.