Джакарта, , 10:21 — REGNUM Китай намерен развивать сотрудничество со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и исследовать нетрадиционные сектора, такие как цифровая экономика и электронная коммерция, сообщает информагентство Antara.

«Мы должны искать новые сильные стороны, новые основные моменты в сотрудничестве», — заявил посол Китая при АСЕАН Хуан Силиан после форума под названием «Развитие Китая и будущее Китая и АСЕАН», который состоялся в здании секретариата АСЕАН в Джакарте.

По его словам, развитие сотрудничества может способствовать как устойчивому росту в Китае, так и в странах-членах АСЕАН.

«Мы должны укреплять сотрудничество в нетрадиционных областях, таких как электронная коммерция, цифровая экономика, умные города, инновации», — пояснил посол КНР при АСЕАН.

Между тем, основатель организации индонезийского внешнеполитического сообщества Дино Патти Джалал, присутствовавший на форуме, заявил, что сектор технологий больше всего необходимо развивать в рамках отношений между Индонезией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Таиланда прошло 18-е совещание КНР — АСЕАН по формуле 10+1, в формате министров экономики и торговли.

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