Анкара, , 10:29 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «В рамках кипрского вопроса мы не отказываемся ни от одной модели урегулирования и ранее уже говорили о том, что необходимо рассматривать и иные варианты решения».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Мы вступим в такой переговорный процесс, где предусмотрен конец, а рамки его строго очерчены. Важнейшие элементы такого формата — политическое равенство, эффективное участие и попеременное председательство. Сперва из надлежит обозначить и вывести за пределы любые споры как таковые».

Министр добавил: «Турция всегда поддерживает поиск решения. Последующий переговорный процесс должен быть настолько нацелен на результат и очерчен, что даже при его неудаче Турция и Северный Кипр не вышли из него. Мы считаем, что нет смысла снова начинать переговоры ни о чем».