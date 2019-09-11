Анкара, , 11:44 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил: «Да, в зоне безопасности на севере Сирии есть наши с американцами совместные патрули, но кроме этого сделанные шаги, точнее, шаги, которые представляются сделанными, не серьезнее косметических».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Мы видим, как США снова пытаются сыграть в своего рода игру на отвлечение, а Турция не хочет этого допускать, наша позиция совершенно ясна».

Министр добавил: «Представшая перед нами картина даёт пример того, как страна, заявлявшая о себе как лидере борьбы с терроризмом, разбивает свой былой образ. Мы говорим о нашем так называемом союзнике, который не действует независимо от террористической организации».