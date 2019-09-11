Анкара, , 16:40 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики опубликовало заявление, в котором сообщило, что местное командование внутренних войск провело в сельской местности района Гюрпынар провинции Ван операцию по обеспечению внутренней безопасности.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в ходе скоротечного огневого контакта военнослужащими внутренних войск были уничтожены 2 боевика Рабочей партии Курдистана, которые были вооружены длинноствольным огнестрельным оружием. Операция в регионе продолжается.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожены или арестованы более 10 тысяч боевиков.