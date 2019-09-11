Анкара, , 10:22 — REGNUM Представители Вооруженных сил Турции и США на начальном отрезке турецко-сирийской границы провели рекогносцировку местности.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках мероприятий, направленных на создание зоны безопасности на севере Сирии, представители Вооруженных сил Турции и США в совместном Центре операций, расположенном в районе Акчакале провинции Шанлыурфа, на армейских транспортных средствах выехали в пограничную зону.

2 подразделения турецких и американских военнослужащих исследовали местность на участке прохождения турецко-сирийской границы. Напомним, что зона безопасности создаётся на севере Сирии силами Турции и США без согласия действующего легитимного правительства страны под руководством Башара Асада. Турция заявляет о своей приверженности принципу защиты территориальной целостности Сирии.