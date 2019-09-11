Анкара, , 10:18 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы с горечью наблюдаем, что наши шаги, направленные на обеспечение собственной безопасности, вызывают непропорциональную реакцию. Мы также ждём от США тесного сотрудничества в вопросе экстрадиции Фетхуллаха Гюлена, главаря террористической организации, 15 июля 2016 года нанесшей удар по нашей демократии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Главарь этого движения в настоящий момент находится в штате Пенсильвания, где на территории в 400 акров спокойно проживает вместе со своими подельниками. Оттуда же оказывает влияние на 160 стран мира, проникает в них».

Турецкий лидер добавил: «Мы многократно говорили об этом, и все ещё вынуждены это делать. Я верю, что наше сближение в вопросах двусторонней торговли и взаимных инвестиций позитивно скажется на развитии наших отношений с США и в других сферах».