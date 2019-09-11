Анкара, , 10:42 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Несмотря на все пережитые нами кризисы и потрясения региона, политическая и экономическая мощь Турции растет. Сегодня по паритету покупательной способности наша страна занимает 13-е место в мире и 5-ое — в Европе».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Наши предприниматели активно действуют практически во всех странах и регионах мира. Что касается лиц и организаций, инвестирующих в нашу страну, то здесь мы видим не меньшее разнообразие. Потому что наша страна привлекательна с точки зрения лёгкости ведения бизнеса и благоприятного инвестиционного климата».

Турецкий лидер добавил: «Наш призыв инвестировать в Турцию апеллирует не только к доброжелательности. Сегодня мы предлагаем множество преимуществ. Прежде всего, статус Турции как важной производственной и логистической базы региона взаимовыгоден для обеих сторон. Наше расположение обеспечивает непосредственный доступ к рынкам Средиземноморья, Кавказа, Средней Азии, Европы и Ближнего Востока».